Semra Çapar: "Grip aşısının gebeliğe zararı yok" - Son Dakika

Semra Çapar: "Grip aşısının gebeliğe zararı yok"

Semra Çapar: "Grip aşısının gebeliğe zararı yok" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Çapar grip aşısının gebeliğe etkisine ilişkin bilgi verdi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Semra Çapar: "Grip aşısının gebeliğe zararı yok"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Çapar grip aşısının gebeliğe etkisine ilişkin bilgi verdi

İSTANBUL - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Çapar, gebelik döneminde grip aşısının önemine değinerek, "2020-2021 döneminde girip aşısına çok önem veriyoruz. Türkiye'de grip aşısı yaptırmak için Ekim-Kasım ayları uygundur. Yapılan çalışmalarda grip aşının gebelik döneminde herhangi bir zararı olmadığı görülmektedir" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Çapar, İhlas Haber Ajansı muhabirine gebelik döneminde yaşanan enfeksiyonlar ve bu dönemde grip aşının önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gebelik sırasında geçirilen bazı enfeksiyonların hem bebek hem anne için sorunlar oluşturabileceğini ifade eden Çapar, "Enfeksiyon bebek ile anne arasında kan alışverişini sağlayan plasentayı etkileyerek bebeğinin gelişiminin bozulmasına neden olabilir. Erken doğum, düşük, ölüm doğum ve bebekte bazı sakatlıklarına neden olabilir. Doğum sırasında enfeksiyonlar eğer anneden bebeğe bulaşırsa enfeksiyonlar uzun süre devam edebilir. Gebelik sırasında bizim en sık rastladığımız enfeksiyonlar vajinal enfeksiyonlardır. Normalde gebelerde fizyolojik akıntı vardır. Her akıntı enfeksiyon değildir. Gebelikte mantar enfeksiyonları da rastlamaktayız. Bunlarında teşhisi ve tedavisi kolaydır. Tedavi edilmedikleri zaman erken doğuma ve doğum sırasında bazı sıkıntılara yol açabilirler" diye konuştu.

"Gebelik boyunca gıda hijyenine çok önem verilmesi gerekir"

Gebelikte hormonal ve mekanik nedenlerle idrar yolları enfeksiyonlarının arttığını ifade eden Semra Çapar, "Sık idrara çıkma, idrara çıkarken yanma gibi belirtiler gösterebilirken, hiç belirti göstermeden böbreklere kadar ciddi enfeksiyonlara yol açabilirler. Bu nedenle gebelerin, gebelik süresi boyunca idrar yolu tahlilleri yaptırması gerektirmektedir. Geçirilen enfeksiyonların cinsine, şiddetine, geçirildiği zamana göre bebekte ve annedeki etkileri değişebilmektedir. Parazit hastalığı gebeliğin ilk 4 ayında geçirildiğinde bebekte ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. Tam pişirilmemiş et ve et ürünlerinin tüketilmesi ve kedi dışkısı ile bulaşabilen bir parazittir. Tedavisi mümkündür. Teşhis edildiğinde ilaç tedavisi yapılır. Ancak eğer tedavi edilmezse erken doğum, ölü doğum ve bebekte ciddi sakatlıklar yol açabilmektedir. Yine bir bakteri enfeksiyonu olan listeriyoz ise süt ve süt ürünleri ile genellikle bulaşan bir bakteridir. Ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle gebelik boyunca gıda hijyenine çok önem verilmesi gerekir. Gebelikte çocukluk çağında geçirilen Suçiçeği, kızamıkçık enfeksiyonları da ciddi sıkıntılara yol açabilir. Suçiçeği ve kızamıkçık genellikle erken çocukluk döneminde geçirilmektedir. Geçirilmesi bile aşıları vardır. Bu nedenle gebelik düşünen kadınların en az 3 ay öncesinden doktor başvurup, tetkiklerini yaptırıp, gerekirse aşılarının yaptırılmasında fayda vardır" şeklinde konuştu.

"Enfeksiyondan korunmanın en önemli yolu el yıkma"

Enfeksiyondan korunmanın en önemli yolunun el yıkma olduğunu vurgulayan Çapar, "Özellikle tuvaletten sonra, çiğ et ürünleri, yumurtaya dokunduktan sonra, hayvanlara, toprağa dokunduktan sonra, hasta insan ile temastan sonra mutlaka eller bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Gebelerin hasta insanların olduğu yerde bulunmaması gerekir. Gebe kadınlarda grip, gebe olmayan üreme çağındaki kadınlarına göre daha ağır geçirilebilmektedir. Bunun nedeni gebelikte bağışıklık sistemin zayıflaması, akciğer kapasitesinin azalması, kan volümünün değişmesi gibi sebeplerdir. Grip anne karnındaki bebeğe de etki etmektedir. Yüksek ateş olduğu zaman bebekte bazı sakatlıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle gripten korunmak gebelik döneminde önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Grip aşının gebelik döneminde herhangi bir zararı olmadığı görülmektedir"

Gebelik döneminde grip aşısının yapılmasını öneren Semra Çapar, "Özellikle bu sene Covid-19 salgını da bulunduğu için ikisinin de karışma ihtimali çok yüksektir. Çünkü korona virüs ile grip belirtileri birbirine çok benzerdir. Bu nedenle sağlık çalışanların da yükü artmaktadır. Bunu azaltmak için özellikle 2020-2021 döneminde girip aşısına çok önem veriyoruz. Türkiye'de grip aşısı yaptırmak için ekim-kasım ayları uygundur. Grip virüsünün dolaşımda bulunduğu süre boyunca da yapılabilir. Gebelik düşünen kadınların gebelik öncesinde de yaptırması faydalıdır. Yapılan çalışmalarda grip aşının gebelik döneminde herhangi bir zararı olmadığı görülmektedir. Hamile kadınlar grip aşısının yan etkileri diğer insanlardan farklı değildir. Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık, şişkinlik, baygınlık hissi, baş ağrısı ve ateş gibi yan etkiler yapabilmektedir. Bunlar aşı yapıldıktan hemen sonra bağlayıp, 1-2 gün boyunca sürebilir. Yumurta alerjisi olan kadınlar grip aşısı yaptırabilir. Emziren anneler de grip aşısı yaptırabilir. Annede oluşan antikorlar, anne sütü yoluyla bebeğe geçerek aynı zamanda bebekte de koruma sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Semra Çapar: Grip aşısının gebeliğe zararı yok

Kadın Hastalıkları, Grip Aşısı, Doğum, Grip, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Semra Çapar: 'Grip aşısının gebeliğe zararı yok' - Son Dakika

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