Son Dakika Haberleri: Semra Eren Nijhar'ın Kitabı Lordlar Kamarası'nda Tanıtıldı

Semra Eren Nijhar'ın Kitabı Lordlar Kamarası'nda Tanıtıldı

37 dakika önce

LORD Balfe'nin ev sahipliğinde düzenlenen yazar Semra Eren Nijhar'ın kaleme aldığı 'Türkler Londra'da' (Turks in London - The Unheard Voices) adlı kitabın tanıtım resepsiyonuna, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Konsolusu Buket Kop, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik,...

Semra Eren Nijhar'ın Kitabı Lordlar Kamarası'nda Tanıtıldı, System.String[]
LORD Balfe'nin ev sahipliğinde düzenlenen yazar Semra Eren Nijhar'ın kaleme aldığı 'Türkler Londra'da' (Turks in London - The Unheard Voices) adlı kitabın tanıtım resepsiyonuna, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Konsolusu Buket Kop, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, KKTC Basın Müşaviri İsmet Ramis, Milletvekili Rupa Hug, Enfield Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karahasan, Sabri Özaydın, Kensington and Chelsea Belediye Meclis Üyesi Cem Kemahli'nin yanı sıra, sanatçı, akademisyen, yazarlar ve dernek temsilcileriyle birlikte birçok davetli katıldı.

TÜRKLERİN HAYATLARINA IŞIK TUTMUŞ

Etkinlikte konuşan Lord Balfe, kitabın Londra'da yaşayan Türklerin hayatlarına ışık tuttuğunu ve çalışmanın kendi alanında da önem taşıdığını vurguladı. Başkonsolos Ergin ile KKTC Konsolosu Kop da konuşmalarında İngitere'de yaşayan Türklerin geçmişten bugüne konumlarını değerlendirerek, İngiliz toplumu içinde önemli yer edindiklerinin altını çizdiler. Yazar Eren-Nijhar, kitaptaki röportajları 2000-2006 yılları arasında yaptığını, 2006 yılında Londra Büyükşehir Binası'ndaki sergiden sonra da çalışmayı bir davet üzerine Avrupa Parlamentosu'na götürerek Brüksel'de sergiledigini söyledi. Çalışmanın Londra'da birçok belediyeyi gezdikten sonra kitaplaştığını belirten Eren-Nijhar, İngiltere'de yaşayan Türkiye'li ve Kıbrıs'lı vatandaşaların özyaşam hikayelerini bir araya getiren ilk kitap olduğunu aktardı. Konuşmalardan sonra misafirlerden gelen soruları yanıtlayan Eren-Nijhar, okuyuculara kitabını imzaladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:07 

Türkiye, Kıbrıs, Londra, Güncel
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