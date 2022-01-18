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Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil - Son Dakika

Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil

18.01.2022 19:54

Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel'in fotoğraf, bilgi ve belgelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi PKK'lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler...

Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel'in fotoğraf, bilgi ve belgelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi

ANKARA - PKK'lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin Anayasa Mahkemesinde ki kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderdi.

Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak sucundan soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma dosyalarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa'nın 69. Maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine açılan HDP'nin kapatılmasına delil olabileceği değerlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu belge ve ifadeler Anayasa Mahkemesine sunması için gönderdi.

Dosyada, Semra Güzel ve Behçet Yıldırım ile ilgili, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezlik bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde, Anayasa'nın 68. Maddesinin 4. Fıkrasına, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90. Maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu HDP'nin kapatılma davasına ek delil olarak değerlendirin bilgi ve belge bulunuyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil - Son Dakika
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