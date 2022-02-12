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Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı - Son Dakika

Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı

12.02.2022 22:17
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı

TÜRK tasavvufunun önemli isimlerinden olan Şemseddin Sivasi, doğumunun 502. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı.

TÜRK tasavvufunun önemli isimlerinden olan Şemseddin Sivasi, doğumunun 502. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı. Yeni tiyatro salonunda sergilenen 'Lal' oyununun galasında başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere birçok devlet, siyaset, akademi, kültür ve sanat dünyasından isim buluştu.

Mevlana'nın hocası, Sivas'ın sembol isimlerinden biri olan Şems-i Tebrizi ve Akşemseddin'le Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems'inden biri kabul dilen Şemseddin Sivasi'nin hayatı, tiyatro oyununa dönüştü. Sivas Belediyesi ve Kağıthane Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan, Şemseddin Sivasi'yi anlatan ve Fatih Duman'ın 'Lal' isimli kitabından sahneye uyarlanan oyun, Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri tarafından sahneye uyarlandı. 8 aylık yoğun bir çalışma ile hazırlığın sonucu olan Lal oyunu, bu akşam yeni açılan Taksim Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda bir gala gecesiyle sergilendi.

Lal oyununun galasına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayan ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katılım sağladı.

"RUHLARIN HUZUR BULDUĞU SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ OLSUN"

Galada konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarihimizin mümtaz şahsiyetlerinden Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyunu vesilesiyle bir aradayız. Gönüllerimizin sultanı, yedi tepeli sevgili İstanbulumuzun en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Atatürk Kültür Merkezimizin yeni muhteşem binasında, sanatın birleştirici güzelliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu hayırlı buluşma vesileyle, yenilenerek 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerin hizmetine sunulan Atatürk Kültür Merkezi'nin; bugün sergilenen oyun gibi müstesna eserlerin sahnelendiği, güzel nağmelerin işitildiği, ruhların huzur bulduğu, eski ve yeni bütün sanat renklerinin kesiştiği, yeni bilgilerin öğrenildiği adı ile müsemma sanat ve kültür merkezi olmasını temenni ediyorum" dedi.

"VEFA GEREĞİ ANILMAYI HAK EDİYOR"

Sivas'ın tarihi, kültürel mirası ve istiklal mücadelesi sırasındaki merkezi olması nedeniyle Sivaslıların baş tacı olduğuna değinen Başkan Şentop, "Oyunun ismi Lal. Lal kelimesini dilsiz, konuşamayan manasından hareketle; dili lal, ama hal diliyle konuşan; gözü ama ancak gönül gözüyle uzakları ve derinleri gören nice insanımıza ilham olmuş kültür inşacılarına selam edelim. Bugün buluşmamıza konu olan Şemseddin Sivasi Hazretleri, doğumunun 502'nci yılında hem kültürel bir şahsiyet olarak hem de Sivas'ımızı Sivas yapan tarihi bir isim olarak vefa gereği anılmayı ve yeni nesillere anlatılmayı hak ediyor. Bu yüzden bu akşam burada olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"DİĞER İLLERDE DE GÖSTERİME SUNACAĞIZ"

Şemseddin Sivasi anısını yaşatmak adına kitaptan uyarlanan oyunu tiyatro gösterisi ile insanlarla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise İlk gösterimini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Buradan sonra da Sivas başta olmak üzere Ankara, İzmir gibi illerde de gösterime sunacağız. Biz değerlerimizi yaşatmak, yeni nesillere aktarmak, kültürel mirasımızı unutturmamak adına kültür belediyeciliği noktasında önemli işlere imza atıyoruz. Bunlardan en önemlisi de bugün burada icra edeceğimiz tiyatro gösterisidir. Şehrin sahibi üstünde yatanlar değil, şehrin altında yatıp gönlünü o şehre verenlerdir düsturuyla tüm kültürel değerlerimizi unutturmamak adına her zaman çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MANEVİ YOLCULUĞU BÜYÜK"

Oyunu hazırlarken Şemseddin Sivasi'nin Divanını ve şiirlerini tek tek okuyup incelediğini ifade eden Sanat Yönetmeni Hakan Güneri de şunları söyledi:

"Lal hikayesini çok sevdik ve onu sahneye taşıdık. Şemseddin Sivasi'yi sahneye taşımak benim için biraz zor oldu. Çünkü onun yaşadığı dönem gereği birçok yolculuğu var. Özellikle manevi yolculuğu çok büyük. Bu yüzden onun hayatını hem sahneye döküp hem de oynamak benim için zor ama oldukça da anlamlı oldu."


Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
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Şemseddin Sivasi, Sivas, Türk, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Semşeddin Sivasi, doğumunun 502'nci yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı - Son Dakika


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