Şemsetdin Hancı: "Trabzonspor bir futbol takımından daha fazlasıdır" - Son Dakika

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Ukraynalı genç sporcuları ülkelerindeki durum normale dönene kadar misafir etmeye devam edeceklerini belirterek, "Trabzonspor bir futbol takımından daha fazlasıdır" dedi.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş müsabakasında Ukrayna'dan gelen savaş mağduru sporcuları ağırladı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Şemsetdin Hancı, "Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanımızın öncülüğünde Ukraynalı savaş mağduru genç sporcuları ülkelerindeki durum normale dönene kadar misafir etmeye devam edeceğiz. Trabzonspor'un bir futbol takımından daha fazlası olduğunu bu sebeple bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Savaşın en büyük mağduru olan gençlerin ve insanlığın daha fazla zarar görmemesi adına savaşın son bulması istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/ İHA)