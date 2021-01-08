"Şemsi Paşa Camisi yalı özelliğini korusun" çağrısı - Son Dakika

"Şemsi Paşa Camisi yalı özelliğini korusun" çağrısı

08.01.2021 18:53

Üsküdar İstanbul'dur İnisiyatifi, Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin (Kuşkonmaz Camisi) sahil kısmına yapılan çelik konsol sisteminin kaldırılması ve tarihi dokunun korunması çağrısında bulundu.

Üsküdar İstanbul'dur İnisiyatifi, Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin (Kuşkonmaz Camisi) sahil kısmına yapılan çelik konsol sisteminin kaldırılması ve tarihi dokunun korunması çağrısında bulundu.

Şemsi Paşa Camisi önünde bir araya gelen Üsküdar İstanbul'dur İnisiyatifi üyeleri adına yapılan basın açıklamasında, caminin 5 asırdır ilk haliyle korunduğu aktarılarak, yapılmak istenen çelik konstrüksüyonun caminin tarihi dokusuna kalıcı hasar verebileceği belirtildi.

Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi kapsamında cami önüne çakılan demir kazıkların da camiye zarar verdiği ifade edilen açıklamada, "4 yıl önce semtin hafızasına sahip çıkmak için buradaydık. Bugün de İstanbul'u seven, kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılmasını arzu eden herkes bu tahribata karşı sesini yükseltiyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir Mimar Sinan eserini görmezden gelen, aklına eseni yapan bir mimari, şehircilik ve belediyecilik anlayışını kabul etmiyoruz. Bizler Kuşkonmaz Camimizin tahrip olmamasını ve çocuklarımıza, torunlarımıza miras kalmasını istiyoruz. İstanbul gibi üç imparatorluğa başkent olmuş bir kadim şehirde geçmişi, tarihi geleneksel mimariyi silip yok edecek kararlar alınamaz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Şemsi Paşa Camisi'ne dokunmayın."

Açıklamanın ardından cami önünde çalışmalarının yapıldığı alana girmek isteyen gruptakilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri tarafından izin verilmedi.

İBB'den açıklama

İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Şemsi Paşa Camisi'nin önünü de kapsayan 2015 tarihli proje iptal edilerek deniz yönünde sökülüp takılabilen çelik konsol sistemi uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada caminin zarar görmesi sonrası yaşanan süreç anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Meydanın, şantiye görünümünden kurtulması amacıyla, revize projeler hazırlanmış ve 20 metrelik deniz dolgusu, 10 metreye düşürülmüştü. Bu proje de 8 Ocak 2020 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Ancak yeni İBB yönetimi, bu projeyi, denize dolgu yapılması ve tarihi caminin denizle ilişkisini bozması nedeniyle devam ettirmedi. İBB bu projenin yerine, deniz dolgusu yapılmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini emniyetli şekilde sağlayacakları, aynı zamanda caminin yalı özelliğini sürdürecek çelik konsol sistemi uygulamasını başlattı."

Deniz yönünde sökülüp takılabilen, istenildiği zaman yapıdan uzaklaştırılabilen çelik yapı ile, 2,5 metrelik ahşap yüzeye sahip, güvenli yaya geçişini sağlayacak bir uygulama amaçlandığı bildirilen açıklamada, "Bu uygulama sayesinde, tarihi dokuya, ağır ve sert zemin uygulaması yapılmayarak doku bütünlüğü de sağlanıyor. Ayrıca, denizin dolgulanması için kazık sistemi yapılmayarak, tarihi caminin daha önce yaşadığı gibi sarsıntılarla çatlaması ve geri dönüşü olmayacak hasarlar da engellendi." denildi.

Mimar Sinan, İstanbul, Üsküdar, Yalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şemsi Paşa Camisi yalı özelliğini korusun' çağrısı - Son Dakika


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