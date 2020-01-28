Şemsiyeli Sokağın enerji sorunu çözülüyor - Son Dakika
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Şemsiyeli Sokağın enerji sorunu çözülüyor

6 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kentin en işlek sokaklarından biri olan Şemsiyeli Sokağın elektrik sorununu çözüme kavuşturuyor.

Şemsiyeli Sokağın enerji sorunu çözülüyor, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kentin en işlek sokaklarından biri olan Şemsiyeli Sokağın elektrik sorununu çözüme kavuşturuyor.


İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ve kısa sürede kentin en önemli sokaklarından biri haline gelen Şemsiyeli Sokağın enerji sorunu çözüme kavuşuyor. Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle esnafın tepkisine kayıtsız kalmayan VEDAŞ, sorunun giderilmesi noktasında çalışmalarına hız verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, Şemşiyeli Sokağı enerjilendiren yer altı hattında meydana gelen arızaya, şehir merkezindeki aşırı kar birikintisi nedeniyle ilk anda müdahale edemediklerini ifade ederek, "Karların nispeten temizlenmesinin hemen ardından belediyeden aldığımız izinle kazı işlemlerine başladık. Buradaki yeraltı hattımıza ilave kablolar çekerek bu hattımızı güçlendirdik. Yine bu bölgeyi enerjilendiren trafomuzda yük dengelemesi yaparak, termik manyetik şalterlerini güçlendirdik. Hepsinden önemlisi, gelecek 5 yılın yük artışını karşılayacak kapasitedeki yeni trafomuz ve gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile Şemsiyeli Sokak esnafımızın enerjiyle ilgili herhangi bir sorunu kalmayacaktır" dedi. - VAN

Şemsi Tebrizi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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