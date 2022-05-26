Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

26.05.2022 10:54
Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kayseri'de şemsiye çalmaya çalışan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kayseri'de şemsiye çalmaya çalışan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kaldırımda duran şemsiyeyi çalmak isteyen 2 şüpheli, Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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