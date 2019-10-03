Semt halı sahası başka bir mahallede uygun bir yere taşınacak

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Mimar Sinan Mahallesinde ki Erzincan Belediyesine ait olan halı sahanın bulunduğu alanda incelemelerde bulundular. Semt halı sahasının başka bir mahallede uygun bir yere taşınması kararı alındı.



Şehrin batı ulaşım koridoru üzerinde yer alan semt halı sahanın yerine şehrin imaj standardını yükseltecek kapasitede bir dönüşüm projesi geliştirmek üzere çalışma başlatan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çok amaçlı kapalı spor salonu için planlanan alanı gezerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Şuan için semt halı sahası olarak kullanılan tesisin ihtiyaç duyulan başka bir mahalleye taşınması, yerine ise her yaştan sporseverin ihtiyacı olan birçok özelliği bünyesinde barındıracak olan yeni modern bir tesisin kurulması planlandı. - ERZİNCAN