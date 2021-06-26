Semt kasabı "Askıda et" kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Esenler'de bir semt kasabı, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı "askıda et" kampanyasıyla kısa sürede çok sayıda aileye ulaştı.

Esenler'de üç kuşaktır aile kasaplığı yapan Veysel Günal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik durumu bozulan, ihtiyaç sahibi aileler için askıda et kampanyası başlattı.

AA muhabirine kampanyayla ilgili bilgi veren Günal, salgın sürecinde zor durumdaki insanlarla dayanışmak için "askıda et" kampanyası başlattığını dile getirerek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, belediyelerimiz çok güzel yardımlarda bulunuyor. Biz de mahalle kasabı olarak 'Askıda et neden olmasın?' diye düşünüp harekete geçtik" dedi.

60 yıldır aynı yerde kasaplık yaptığı için hem çevreyi iyi tanıdığını hem de müşterilerinin kendilerine güvendiğini dile getiren Günal, ekonomik durumu iyi olan müşterilerin ihtiyaç sahibi aileler için fazladan ödeme yaptığını söyledi.

Biriken miktara göre kendilerinin de ihtiyaç sahiplerine et dağıttıklarını aktaran Günal, şöyle konuştu:

"Mahalleyi tanıdığımız için ekonomik durumu iyi olmayanları biliyoruz. Onları dükkana davet edip, böyle bir dayanışma kampanyası olduğunu söyleyip etlerini teslim ediyoruz. Onlar da çok memnun olup dua ediyorlar. Bu da bizim için çok değerli. Paketlere yarım kilo kıyma, yarım kilo kuşbaşı ve yanında bütün tavuk ya da but gibi ürünleri koyuyoruz. Şu ana kadar mahallemizde 60 kişiyi tespit ettik, bir haftadır dağıtıyoruz. Bu yardımı ihtiyaç sahibi her aileye ayda bir kez yapmak istiyoruz."

Fikrini kasaplık yapan diğer arkadaşlarıyla da paylaştığını ve onların da kampanyaya başlama kararı aldığını belirten Günal, kendi mahallesi dışındaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmak istediğini sözlerine ekledi.