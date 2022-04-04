Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ - Son Dakika
Üye Girişi

Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ

04.04.2022 15:25

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında eğitim gören 5 ve 8. Sınıf öğrencileri, öğretmenlerle birlikte İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdi.

Kütüphane haftası nedeniyle yapılan gezide öğrenciler kütüphanenin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Kütüphane gezisiyle ilgili bilgiler veren Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, " Kütüphaneler haftası nedeniyle semt konaklarımızda eğitim gören 5 ve 8. Sınıf öğrencilerimizle birlikte haftanın anlamında uygun bir şekilde İnönü Üniversitemiz Rektörlüğü ile görüşerek öğrencilerimizi İnönü Üniversitemizin kütüphanesine getirdik. Öğrencilerimize kitap hediyelerimiz oldu. Kütüphane yetkilileri, kütüphanenin kullanımı, kullanım şartları, kitapların dizilimi ve ödünç alınma süreçleriyle ilgili öğrencilerimize bilgiler verdiler. Güzel bir etkinlik oldu. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimizle belirli gün ve haftalardaki etkinliklerin içerisinde olmak istiyoruz. Yakın zamanda da müzelerle ilgili bir programımız olacak. Büyükşehir Belediyemizin müzelerini semt konaklarında eğitim gören çocuklarımıza tanıtacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ - Son Dakika


Son Dakika
15:37 İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
15:33 İbrahim Tatlıses mal varlığını tek tek açıkladı! Hotellerden, kebap salonlarına kadar yok yok
15:17 Muğla'da ormanı yakan şahıstan akıl almaz savunma geldi
15:15 Muğla'da 10 dönüm ormanı yakan gençten ilginç savunma: Büyüyü bozmak için yaptım
14:48 Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi
14:44 Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı
14:34 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14:31 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:27 Kocaeli'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 63 zam yapıldı
14:24 Kocaeli'de toplu taşımaya yüzde 63 zam: Tam bilet 13, öğrenci 9 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 16:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement