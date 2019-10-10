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Son Dakika Güncel Semt konakları karma sergisi açıldı

Semt konakları karma sergisi açıldı

2 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisindeki Semt Konakları Karma Sergisi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Semt konakları karma sergisi açıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisindeki Semt Konakları Karma Sergisi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.


Büyükşehir Belediyesi yakınındaki sanat sokağındaki salonda düzenlenen Karma Resim Sergisi açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Başkan Selahattin Gürkan'ın şehir dışında olması dolayısıyla programa katılamadığını kaydetti. Sergilenen resimleri çok beğendiğini ifade eden Pilten, "Sosyal belediyeciliğin gereksinimlerinden ortaya çıkan Malatya Büyükşehir Belediyemiz Semt Konaklarında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin üretmiş olduğu çalışmaların açılışı için bir aradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkmış. İnşallah bundan sonra da daha güzel ürünlerin çıkacağına inanıyorum" dedi. Sergide, toplam 175 eser yer aldı. Hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaretçiler tarafından gezilen sergideki çalışmalar; kuru boya, yağlı boya, pastel boya, kara kalem, guaj boya ve sulu boyayla yapılan resimler ile ebru sanatı çalışmalarından oluşuyor. Semt konakları ve Kernek Külliyesi'ndeki kurslarda üretilen eserler, 7'den 70'e her yaş grubundan kursiyerler ile öğreticiler tarafından hazırlandı.


Halk Eğitim Merkezleriyle işbirliği halinde düzenlenen kursların Usta Öğreticilerinin Yusuf Furkan Kubat, İpek Aslan, Sevgi Cengiz, Derya Gül Koca, Muhammed Oruç ve Nilgün Adıyaman oldukları kaydedildi.


Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları Karma Sergisinin 13 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçiler tarafından gezilebileceği bildirildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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