'Semt Kütüphaneleri' geliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Kayseri'ye çok önemli kütüphaneler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, söz verdikleri 150 proje içinde yer alan semt kütüphanelerinin yapımına da başladıklarını açıkladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ni restore ettirerek Şehir Kütüphanesi olarak hizmete açtıklarını, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katını çok büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışmaların devam ettiğini ve 800 kişilik merkez kütüphanesinin kapasitesini en az yüzde 50 artıracak olan eski konservatuvar binasının kütüphaneye dahil edilmesi için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.



Gelecek nesillerin eğitimini ve bu kapsamda kütüphane yatırımlarını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, söz verdikleri 150 proje arasında yer alan semt kütüphanelerine de başladıklarını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 150 proje kapsamında söz verdikleri semt kütüphanelerinden ilk ikisinin Argıncık ve Ziya Gökalp Mahalleri'nde yapılacağını belirtti. Semt kütüphaneleri içerisinde sessiz kütüphane, sesli kütüphane, etüt salonları, bilgisayar salonları, çocuk kütüphanesi gibi bölümlerin bulunacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Ziya Gökalp ve Argıncık Kütüphaneleri için çalışmalara başladık. Bölge halkının ve özellikle gençlerimizin bilgiye yerinde ulaşabilmesi için, içerisinde tüm birimlerin yer alacağı Semt Kütüphanelerini kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - KAYSERİ