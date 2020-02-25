Semt kütüphaneleri hayata geçiyor - Son Dakika
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Semt kütüphaneleri hayata geçiyor

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesinin 150 projesinden biri olan semt kütüphanelerinin yapımına başlandığı bildirildi.

Semt kütüphaneleri hayata geçiyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesinin 150 projesinden biri olan semt kütüphanelerinin yapımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Kayseri'ye çok önemli kütüphaneler kazandırdıklarını ifade eden Büyükkılıç, söz verdikleri 150 proje içinde yer alan semt kütüphanelerinin yapımına da başladıklarını açıkladı.

Büyükkılıç, Kiçikapı'daki Meryem Ana Kilisesi'ni restore ettirerek Şehir Kütüphanesi olarak hizmete açtıklarını, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katını büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışmaların devam ettiğini ve 800 kişilik merkez kütüphanesinin kapasitesini en az yüzde 50 artıracak olan eski konservatuvar binasının kütüphaneye dahil edilmesi için de yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Kütüphane yatırımlarını çok önemsediklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz semt kütüphaneleri çerçevesinde Ziya Gökalp ve Argıncık kütüphaneleri için çalışmalara başladık. Bölge halkının ve özellikle gençlerimizin bilgiye yerinde ulaşabilmesi için içerisinde tüm birimlerin yer alacağı semt kütüphanelerini kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Semt kütüphanelerinin içinde sessiz kütüphane, sesli kütüphane, etüt salonları, bilgisayar salonları, çocuk kütüphanesi gibi bölümlerin bulunacağı belirtildi.

Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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