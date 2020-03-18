Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

6 saat önce

Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı Karaköprü'de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

ŞANLIURFA - Karaköprü'de semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehdidine karşı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde tedbirler arttırıldı. Önlemler kapsamında Önlemler kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve belediye ekipleri, semt pazarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ile maske dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin önemine vurgu yapan Başkan Baydilli, "Karaköprü Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Korona virüsü yakın temas sonucu bulaşan bir durum olduğu için pazarcılar derneğimiz ile birlikte pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımızın kendi kişisel bakımlarını yapmalarını istiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu salgını daha çabuk atlatırız. Türkiye devleti olarak büyük bir devletiz. Bakanlarımız gerekli tüm açıklamaları şeffaf bir şekilde yapıyor" dedi.

Baydilli vatandaşların, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları ve resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar edilmemesi yönünde uyardı.

Semt pazarı esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

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