Semt Pazarı'nda 18 yaş altı çocuklar polis, zabıta ve bekçilere emanet edildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarına giden aileler, sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklarını polis, zabıta ve bekçilere emanet etti.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında İslahiye ilçesinde kurulan semt pazarında yoğunluk görülürken pazara alışverişe gelen vatandaşlar, içeri ateşleri ölçülerek ve maskeleri bulunmak şartıyla alındı.



Polis, zabıta ve bekçilerin görev yaptığı pazarda 18 yaş altı çocuklar içeri alınmadı.

Bugün sokak izni verilen çocuklarını da alarak alışverişe gelen ebeveynler, onları pazar girişinde görev yapan zabıta, bekçi ve polislere emanet etti.