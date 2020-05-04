Semt pazarına açılan

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açılan "hayır tezgahına" konulan ürünler, ihtiyaç sahiplerinin tencerelerini kaynatıyor.

İnebolu Belediyesi tarafından semt pazarına yerleştirilen tezgaha, alışveriş için pazara gelen hayırseverler aldıkları sebze ve meyveleri ihtiyaç sahipleri için bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de tezgahta bırakılan ürünleri alarak evine götürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zorlu bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Özay, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizde salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için kurduğumuz 'hayır tezgahı' uygulamamız devam ediyor. Halk pazarına kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlarımız, ihtiyaç sahipleri için de alışveriş yaparak hayır tezgahına bırakıyorlar. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da ihtiyaçlarını hayır tezgahından ücretsiz olarak alabiliyorlar." dedi.

Bu süreçte birlik, beraberliğin ve dayanışmanın çok önemli olduğunu belirten Özay, bu dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.