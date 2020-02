Semt pazarına ilgi yoğun - Son Dakika

Bilecik'te her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarına ilgi yoğun olurken, mahalle sakinleri taze ürünleri alma imkanı buluyor.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak'ta üzerine her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarı mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterirken, pazarcının yüzü gülüyor. Semt pazarının her çarşamba günü Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu gibi her hafta cuma günüde İstiklal Mahallesi Kuvayı Milliye Sokak'ta bulunan Şehir Müzesinin alt sokağında kurulduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Tüm halkımıza keyifli alışverişler, pazar esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Vatandaşlara hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK