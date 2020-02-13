Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı

6 saat önce

Bursa'da 50 gram metamfetaminle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Semt pazarında 50 gram uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Bursa'da 50 gram metamfetaminle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan O.G.'yi yakalamak için operasyon yaptı. Kestel semt pazarında gerçekleştirilen operasyonla O.G. yakalanırken, üstünde 50 gram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan O.G.'nin karakoldaki sorgusu devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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