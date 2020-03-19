Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor - Son Dakika

Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor

6 saat önce

Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında semt pazarındaki tüm gıdaların poşetlenerek satılması kararı aldı.

Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor

MUĞLA - Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında semt pazarındaki tüm gıdaların poşetlenerek satılması kararı aldı.

Marmaris Belediyesi'nin korona virüsü salgınına karşı aldığı önleyici tedbir kararı doğrultusunda Perşembe günleri kurulan semt pazarında satılan tüm sebze, meyve ve gıdalar poşetlendi.

Birer kilo, ikişer kiloluk poşetlere konulan gıdaların alışverişe gelen vatandaşlar tarafından ellenmemesi ve virüsün bulaşıcılığını kırmak amaçlı hijyen kuralları da uygulandı.

Belediye temizlik ekipleri tarafından bir gece önce yıkanan pazarda, pazarcılar ve çiftçiler ellerine eldiven, yüzlerine maske takarak satış yaptı. Sürekli denetim halinde olan zabıta ekipleri de pazarda açıkta satış yapılmasına izin vermedi.

Pazarcılar uygulamadan memnun olduklarını hem kendilerini hem vatandaşı koruduklarını belirttiler. Uygulamadan oldukça memnun olan vatandaşlar ise "Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiz. Bu tedbirler hepimizin gönlünü ferahlatıyor. Umarız diğer ilçelere de örnek olur ve yaygınlaşır" diyerek Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Pazarcı esnafı da alınan tedbirlerin öneminin farkında olduklarını belirterek, "Hepimizin sağlığı için bu uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Semt pazarında gıdalar korona virüse karşı poşetlenerek satılıyor

Marmaris Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:12 Kaynak: İHA

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