Semt Pazarında Hırsızlık Yapan Kadını Zabıta Yakaladı
34 dakika önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde görevli zabıta memurları, perşembe pazarında şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesinde görevli zabıta memurları, perşembe pazarında şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Zanlı polis ekiplerine teslim edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, semt pazarında görevli zabıta memurları, rutin kontroller sırasında şüpheli tavırları ile dikkat çeken bir kadını takibe aldı. Zabıta görevlileri, bir süre takip ettikleri şüpheliyi hırsızlık girişimi sırasında kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan zanlı, emniyet güçlerine haber veren zabıta personeli tarafından bir süre gözetim altında tutuldu. Kadın, olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:29 Kaynak: İHA
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