Semt pazarında hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı - Son Dakika

Semt pazarında hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı

ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan Gönül E.'nin (65) cüzdanını çalan N.T. pazar esnafı tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda alışveriş yapan Gönül E. cebindeki cüzdanının çalındığını fark edince çevredekilerden yardım istedi. Olaya şahit olan pazarcı esnafı, cüzdanı çalan N.T.'yi yakalayarak, polise teslim etti. Ekipler tarafından üst araması yapılan N.T.'nin ceplerinden, içerisinde 295 TL bulunan cüzdan ve bir cep telefonu çıktı. Cüzdan, Gönül E.'ye teslim edildi. N.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.