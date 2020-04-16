Semt pazarında "korona" yok sayıldı
7 saat önce
Koronavirüse karşın yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayıyor.
Koronavirüse karşın yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayıyor. Bazı semt pazarlarında yasaklanan seçmece ürün alma işlemine devam edilirken pazarlardaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Pazar girişlerinde zabıta ekiplerinin tek tek uyarıları ve maske dağıtımına rağmen bu uyarıları kulak arkası eden vatandaşların rahatlıkları hayret içinde bıraktı. Bu ihmalkarlıklara bazı pazarcı esnafının eldivensiz ve maskesiz satış yapması da eklendi. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Beylikdüzü'nde bulunan semt pazarındaki yoğunluk ise havadan görüntülendi.
(Erdal Can İçelli/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:05 Kaynak: İHA
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