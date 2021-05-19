SEMT PAZARINDA MASKE DENETİMİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sebze pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle başlatılan kademeli normalleşme ile İçişleri Bakanlığının 'Pazar yerleri' konulu genelgesiyle kurulan semt pazarına girmek isteyenlere belediye tarafından maske dağıtıldı. Polis ve zabıta ekipleri de semt pazarında esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara kademeli normalleşmeya anlatarak, maske denetimi yaptı.