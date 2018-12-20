Son Dakika Haberleri: Semt Pazarında Öğrencilere Ücretsiz Balık İkramı

Semt Pazarında Öğrencilere Ücretsiz Balık İkramı

3 saat önce

Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı Balıkçı Medet Sarı, temizleyip pişirdiği balıkları okuldan çıkan öğrencilere ikram ediyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan semt pazarı esnafın Medet Sarı, yakındaki okulun öğrencilerine ücretsiz balık ziyafeti çekiyor.

Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı
Balıkçı Medet Sarı, temizleyip pişirdiği balıkları okuldan çıkan öğrencilere ikram ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan semt pazarı esnafın Medet Sarı, yakındaki okulun öğrencilerine ücretsiz balık ziyafeti çekiyor.
Sandıklı'da Ece mahallesinde kurulan Çarşamba pazarında balık Satan Medet Sarı öğle saatlerinde balık tezgahının yanına kurduğu ızgarada temizlediği balıkları pişiriyor. Pazar yerinin yakınında bulunan okuldan çıkan öğrenciler soluğu balık tezgahında alıyor ve burada pişirilen balıkları ücretsiz olarak yiyorlar.
Pazara alış verişe gelen kadınlar da balık kokusuna imrenen küçük çocuklarına pişen balıklardan tattırıyorlar.
Balıkçı Medet Sarı "Sandıklı'da biz okul yakınında bulunan balık tezgahımızda mangal ve ızgarada öğrencilere ücretsiz balık pişirip yediriyoruz. Onların karınları doyurmaktan mutluyum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:37 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız

Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:39:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Semt Pazarında Öğrencilere Ücretsiz Balık İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]