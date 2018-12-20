Semt Pazarında Öğrencilere Ücretsiz Balık İkramı
3 saat önce
Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı Balıkçı Medet Sarı, temizleyip pişirdiği balıkları okuldan çıkan öğrencilere ikram ediyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan semt pazarı esnafın Medet Sarı, yakındaki okulun öğrencilerine ücretsiz balık ziyafeti çekiyor.
Semt pazarında öğrencilere ücretsiz balık ikramı
Balıkçı Medet Sarı, temizleyip pişirdiği balıkları okuldan çıkan öğrencilere ikram ediyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde kurulan semt pazarı esnafın Medet Sarı, yakındaki okulun öğrencilerine ücretsiz balık ziyafeti çekiyor.
Sandıklı'da Ece mahallesinde kurulan Çarşamba
pazarında balık Satan Medet Sarı öğle saatlerinde balık tezgahının yanına kurduğu ızgarada temizlediği balıkları pişiriyor. Pazar yerinin yakınında bulunan okuldan çıkan öğrenciler soluğu balık tezgahında alıyor ve burada pişirilen balıkları ücretsiz olarak yiyorlar.
Pazara alış verişe gelen kadınlar da balık kokusuna imrenen küçük çocuklarına pişen balıklardan tattırıyorlar.
Balıkçı Medet Sarı "Sandıklı'da biz okul yakınında bulunan balık tezgahımızda mangal ve ızgarada öğrencilere ücretsiz balık pişirip yediriyoruz. Onların karınları doyurmaktan mutluyum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:37 Kaynak: İHA
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