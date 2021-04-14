SEMT PAZARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Kısıtlamaya dakikalar kala semt pazarlarlarında yoğunluk yaşandı.

Avcılar'da mesai çıkışı ve iftar öncesi alışveriş yapmak isteyenler Merkez Mahallesi'nde kurulan 'pazara akın edince neredeyse adım atmak imkansız hale geldi. Zabıtalar, megafonla yaptıkları anonslarda saat 18.00'den itibaren satış yapılamayacağını sık sık anons ederken, alışveriş telaşına düşenler tezgahtan tezgaha koştu. Sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği pazarda müşterilerin sebze ve meyveleri de elleriyle seçtikleri, bazı satıcıların da maske takmadığı göze çarptı.