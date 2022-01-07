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Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar - Son Dakika

Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

07.01.2022 11:23

Adana'da semt pazarında yan kesicilik yapan iki kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadınların yakalanmamak için yaptıkları şaşkınlık yarattı. Şüphelilerden birinin hamile olduğu, hapse girmemek için sürekli hamile kaldığı öğrenilirken, suç ortağı eltisinin de hamile olduğunu söylediği ancak hamile olmadığı ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki semt pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre semt pazarında sürekli yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri pazara gelip alışveriş yapan vatandaş ve pazarcı kılığına girerek yankesicilik yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

ELTİSİYLE BİRLİKTE YAN KESİCİLİK YAPIYOR

Polis yaptığı çalışmada daha önce yankesicilikten 36 kaydı bulunan Aynur Gerçek (20) ile yine yankesicilikten 16 kaydı bulunan eltisi Ayşenur Gerçek'in (21) pazarda olduğunu fark etti. Polis bir süre kadınları takip ettikten sonra iki zanlının birbirini perdeleyerek ya da vatandaşlara çarparak cep telefonları ile paralarını çaldığını belirledi.

PAZARDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis bir süre sonra iki kadını suçüstü pazarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 8 kadının çantasından çaldığı 5 cep telefonu ve bin lira para çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN SÜREKLİ HAMİLE KALIYORLAR

Şüphelilerden Aynur Gerçek'in 2020'de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi. Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek'in, bu kez de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ayşegül Gerçek'in de hamile olduğunu söylediği ancak yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı. Zanlı kadınların yakalanınca tutuklanmamak için sürekli hamile kaldıkları da belirlendi. Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek'in, yankesicilik yapmak için Mersin'den Adana'ya geldikleri tespit edildi.

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

''YANKESİCİLİK YAPMADIK, DİLENMEK İÇİN GELDİK''

İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek'in, "Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana'ya geldik" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANUN NE DİYOR?

Hamile ve bebekli kadınlar için düzenlenen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, 16/4 maddesine göre, "Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm "tutuklular" hakkında da uygulanır."

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar - Son Dakika
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