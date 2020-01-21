Semt pazarının ortasında otomobil engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Semt pazarının ortasında otomobil engeli - Son Dakika

Semt pazarının ortasında otomobil engeli

7 saat önce

Sultangazi'de, semt pazarının ortasında park edilen otomobil, esnaf ve müşterilerin tepkisini çekti.

Sultangazi'de, semt pazarının ortasında park edilen otomobil, esnaf ve müşterilerin tepkisini çekti.

Cebeci Mahallesi'nde kurulan semt pazarına, sabah erken saatlerde tezgahlarını kurmaya gelen esnaf, park halindeki otomobil engeline takıldı. Esnaf, sahibine ulaşamadığı otomobili, el birliğiyle park edildiği yerden kaldırıp pazarın ortasına itti. Gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden mağdur olduklarını belirten esnaf, bu tür görüntülere çok sık rastladıklarını söylediler. Alışveriş yapmak için semt pazarına gelen vatandaşlar da zaten kalabalık olan pazarın ortasında duran otomobili görünce duruma tepki gösterdiler.

Bir pazarcı, "Sabah 7'den beri bu araba burada. Biz arkadaşlarla aldık oraya. Tezgah kurmak için biz kendimiz aldık oraya. Çok sık rastlıyoruz. Bu yüzden mağdur oluyoruz. Sıkıntı yaşadık. Memurları aradık 'geliyoruz' dediler. Gelen giden olmadı. Vatandaşta mağdur oldu. Yürüyemiyor, alışveriş yapamıyor" dedi.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlar da, "Esnaf da zorlanıyor, vatandaş da zorlanıyor" diyerek, tepkilerini dile getirdiler.

Semt pazarının ortasında otomobil engeli

Sultangazi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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