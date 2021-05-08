Semt pazarları açıldı, esnaf ilgiden memnun - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Vatandaşlar, tam kapanma sürecinde kurulan semt pazarlarına akın ederken, pazarcı esnafı yaşanan ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde, 8 – 15 tarihlerinde saat 10.00-17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Başkentte vatandaşlar, bu haberin ardından Yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını giderebilmek adına semt pazarlarına akın etti.

Ankara Keçiören'de kurulan pazarda büyük yoğunluğun yaşanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması için sık sık uyarılarda bulunuldu. Tezgahlarda sadece yaş meyve sebze ve fide satışlarına izin verilirken, esnaf ise 5 metre aralıklarla konumlandırıldı.

Pazarcı esnafı alınan bu karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, pandemi kurallarına riayet edildiğini ifade etti. Semt pazarlarının kapalı olmasından dolayı marketlerde fiyatların arttığını da bildiren esnaf, yaşanan yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını aktardı. - ANKARA