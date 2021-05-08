Semt pazarları açıldı, vatandaşlar akın etti - Son Dakika

Tam kapanma dönemine geçen Aydın'da da vatandaşların mağdur olmaması adına semt pazarları bugün açıldı. Koronavirüs tedbirleri alınan pazar yerlerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 18 günlük tam kapanma süreci yaşanırken, temel ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların da mağdur olmaması için de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca semt pazarlarına ilişkin yayınlanan genelgenin ardından bugün Aydın genelinde de semt pazarları açıldı. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı pazar yerlerinde ise vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de de kurulan semt pazarlarına vatandaşlar akın ederken, alınan tüm önlemlere rağmen zaman zaman sosyal mesafenin sıfıra kadar düştüğü görüldü.

"Sık sık uyarı anonsları yapıldı"

Semt pazarlarına belirlenen noktalardan girişler yapılabilirken, HES Kodu sorgulaması da yapıldı. Özellikle tezgah önlerinde oluşan yoğunluk sebebiyle polis ve zabıta ekipleri de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda ürünlerin fiyat etiketinin zorunlu olması dolayısıyla zabıta ekipleri de pazar tezgahlarını denetledi. - AYDIN