Semt pazarları artık sakin - Son Dakika

Semt pazarları artık sakin
6 saat önce
Pazardan detaylar Alışveriş yapılması El sürmeyin yazıları İSTANBUL - İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin.
Pazardan detaylar
Alışveriş yapılması
El sürmeyin yazıları İSTANBUL - İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin. Pazarcılar hijyen kurallarına dikkat ederken, tezgahlarına "ürünlerin elle seçilmemesini siteyen" uyarı yazıları koymuş.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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