Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.
Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve yetkililer ile 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundular.
Semt pazarlarında incelemede bulunan Vali Soytürk ve beraberindekiler görevlileri talimat vererek, vatandaş yoğunluğu olmaması, pandemi kurallarına göre, tedbir alınmasını istedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Semt pazarları denetlendi - Son Dakika Ekonomi