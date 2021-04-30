Semt pazarları yüzde 50 kapasiteyle açılsın önerisi

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, 'tam kapanma' sürecinde semt pazarlarının yüzde 50 kapasiteyle açılmasını aksi halde vatandaşların marketlerden fahiş fiyatlarla ürün alacağını söyledi.

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar alınan tam kapanma kararının ardından semt pazarları da kurulmayacak. Vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri akşam 17.00'a kadar marketlerden satın alabilecek. Kapanma döneminde ise illerdeki haller açık olacak.

Kabzımallar ise ürünlerin yaklaşık 2-3 katı fiyata satılan marketler yerine belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle pazarların açılmasını istiyor.

"Marketler hallerden ürün almıyor"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman yaptığı açıklamada, marketlerin ürünleri hallerden almadığını, 17 gün boyunca hallerde ürünlerin kalacağını ifade ederek, "Yasağın gelmesi halkımız açısından iyi. Genelgede haller açık semt pazarları kapalı. Marketler açık ama marketler zaten hallerden ürün almıyor. Pazar kapalı olunca üreticinin malı burada çürüyecek. Çok büyük zararlara neden olacak" dedi.

"Birçok ürün dökülmeye mahkum olacak"

Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştüklerini de belirten Batman, "Sayın valimize gittik derdimizi anlattık. Hiç olmazsa bakanlıktan izin alın semt pazarlarını manavlar gibi nöbetçi pazar yerleri yapalım mesafeyi koruyalım. Polis, zabıta başında olur diyerek bir yardım talep ettik. Bakanlıkla görüşüp haber vereceklerini söylediler. Zaten böyle bir izni de alamazsak birçok ürün dökülmeye mahkum olacak" diye konuştu.

Marketlerde ürünlerin yaklaşık 2-3 katına satıldığını vurgulayan Ali Batman, "Marketler tıklım tıklım dolu. 3 TL'lik domates 12 TL. 2 TL'lik salatalık markette 7-8 TL. Bu fırsatçılık. Ama pazar yerleri sabah 10.00'da açılıp akşam 17.00'da kapanırsa hem pazarcı esnafı boş kalmaz hem de üreticinin malına destek vermiş oluruz. Vatandaş da ucuza istediği ürüne ulaşır. Sadece marketlere kalırsak Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA