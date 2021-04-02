Semt pazarlarına Covid-19 ayarı - Son Dakika

Altındağ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarının günleri tekrar değişti. Örnek mahallesi semt pazarının ise trafik sorunu oluşturacağı için bu süreçte açılmamasına karar verildi.

Altındağ'da korona virüsle mücadele kapsamında, semt pazarlarının günlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hafta sonları gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, semt pazarlarımızda yeniden bir düzenleme yapmak zorunda kaldık. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın mağdur olmaması tek temennimiz. Gösterilen anlayış için teşekkür ederiz" dedi.

Hangi gün? hangi pazar?

Alınan karara göre Pazartesi günleri Baraj, Beşikkaya, Gülpınar ve Karacaören semt pazarları, salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, perşembe günleri Başpınar, İskitler, Karapürçek-2 semt pazarları, cuma günleri ise Ali Ersoy ve Aydınlıkevler semt pazarları vatandaşlara hizmet verecek. Örnek Mahallesi semt pazarı ise açılmayacak.

"Her şey halk sağlığı için"

Yapılan tüm düzenlemelerin Altındağlı vatandaşların sağlığını korumak için olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Vatandaşlarımıza gösterecekleri anlayış ve sabır için şimdiden teşekkür ediyorum. Elbette bu günler geçecek, her şey normale dönecek. Ancak o zamana kadar unutulmamalıdır ki, her şey halk sağlığı için" dedi.

Denetimlere devam

Denetimlere sıkı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi, 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebilirler. Ayrıca esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA