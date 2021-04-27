Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi - Son Dakika

Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi

27.04.2021 12:40
Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi, System.String[]

Tam kapanma uygulaması öncesi, İnegöl'de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Tam kapanma uygulaması öncesi, İnegöl'de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Çarşamba ve Perşembe günleri 8 pazar kurulacak.

Vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Bu kapsamda tam kapanmaya geçilmeden önce 2 günde 8 ayrı semt pazarı kurulacak.

Tam kapanma kararı öncesi hafta sonuna kadar olan süreçte kurulacak semt pazarlarının tamamının Çarşamba ve Perşembe günleri kurulması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle Çarşamba günü; Merpa, Mesudiye, Kurşunlu ve Huzur Mahallesi semt pazarları kurulacak. Perşembe günü ise, Merpa, Cumartesi pazarı, Yeniceköy ve Cerrah semt pazarları kurulacak. - BURSA

Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi
Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi

İnegöl, Mayıs, Nisan, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi - Son Dakika


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