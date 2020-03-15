Semt pazarlarında esnaftan 'Eldivenli' koruma - Son Dakika

Semt pazarlarında esnaftan 'Eldivenli' koruma

Antalya'da pazar esnafından eldivenli Korona virüs önlemi

ANTALYA - Türkiye'de de yeni tip Korona virüsün(Kovid-19) görülmesinin ardından, Antalya'daki semt pazarlarında esnaf eldivenli satışa başladı. Aile alışverişinin merkezi olan semt pazarlarında pazarcılar hem kendilerini hem müşterilerini korumaya çalışıyor.

Türkiye'de Korona virüs vakalarının açıklanmasının ardından tüm yurtta virüse karşı alınan önlemler sıklaştırılırken, Antalya'da semt pazarlarındaki esnaflar da önlemler aldı. Pazarcıların büyük çoğunluğunun eldiven taktığı ve yanlarında kolonya ve ıslak mendil bulundurdukları görüldü. Pazardaki yoğunluk dikkat çekerken, bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

"Eldiven taktık"

Pazarcılardan Eray Özkan, eldiven takmaya başladıklarını dile getirerek, " Eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Elimizi dezenfektan ve ıslak mendille siliyoruz. Müşterilerle aramıza mesafe koyup fazla yaklaşmamaya çalışıyoruz. Ülkemizde temizlik yüksek oranda, virüsün etkili olacağını sanmıyorum. Ama tedbiri elden bırakmamalıyız." dedi.

"Tedirginlik var"

Korona virüsün işlerini etkilediğini ifade eden esnaf Süleyman Bildik, " Pazar eskisi gibi çok kalabalık değil. İnsanlar biraz tedirgin. Bizde kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Tedbir amaçlı eldiven taktık. Müşterilerle aramıza mesafe koymaya çalışıyoruz, paraya az dokunuyoruz. Kendimize tedbir almaya çalışıyoruz. İnşallah bu virüs ülkemizde fazla yayılmaz."diye konuştu.