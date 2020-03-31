İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin. Pazarcıların eldiven ve maske kullanarak hijyen kurallarına dikkat ettikleri görüldü. Ayrıca Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında hijyen kurallarına uymalarına gerektiği, uymayanlara idari işlem uygulanacağı yazılı olarak da tebliğ edildi.