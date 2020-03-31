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Semt pazarlarında "Evde Kal" çağrısı etkili oldu
6 saat önce
İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin.
İstanbul'da sem pazarları "Evde Kal" çağrısının ardından sakin. Pazarcıların eldiven ve maske kullanarak hijyen kurallarına dikkat ettikleri görüldü. Ayrıca Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar esnafına koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında hijyen kurallarına uymalarına gerektiği, uymayanlara idari işlem uygulanacağı yazılı olarak da tebliğ edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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