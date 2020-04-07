Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Son Dakika Ekonomi

Semt pazarlarında korona virüs etkisi

27 dakika önce

Van'ın en işlek semt pazarlarından olan salı pazarı, korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü.

Semt pazarlarında korona virüs etkisi, System.String[]

Van'ın en işlek semt pazarlarından olan salı pazarı, korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye genelinde vatandaşların virüsten etkilenmemesi için birçok önlem alınırken, semt pazarlarında da müşteriler ve pazarcılar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Evde kalınması yönünde çağrılar devam ederken, kentin en yoğun semt pazarında ise sessizlik hakim oldu.


"Pazarda 330 esnafımız vardı"


İHA muhabirine konuşan Kenan Yokuş isimli esnaf, salgın öncesi 330 esnafın pazarda iş yaptığını belirtti. Ancak korona virüs dolayısıyla bu sayının 45'e düştüğünü ve işlerinin de yüzde 80 gerilediğini ifade eden Yokuş, "Daha önce burası çok kalabalıktı ve işlerimiz de baya yoğundu. Bu saatlerde normal zamanda boş kalmıyorduk ve yetiştiremiyorduk. Ancak işlerimiz yüzde 80 civarında düştü. Giyimciler yasaklandı, şu an sadece sebzeciler gelebiliyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek için bizler de geliyoruz. Bu pazarda 330 esnafımız vardı. Şu an bu sayı 45'e düştü. Bu 45 esnafın bir kısmı da iş olmadığı için gelmiyor. 20 yaş ile 65 yaş kısıtlandı. Bizim müşteri kesimimizde bu yaşları kapsıyordu" dedi.


En yoğun satış yaptıkları semt pazarında bile iş yapamadıklarını dile getiren Hasan Uygun ise korona virüsün bir an önce bitmesini temenni etti. - VAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı         
15:15
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 17:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]