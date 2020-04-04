Semt pazarlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Siirt'te zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda pazarda maske, eldiven ve hijyen denetimi yaptı.

Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. Ekipler, pazara gelen vatandaşların ateşini ölçerken, eldiven ve maske denetimi de gerçekleştirdi.

Ekiplerce, hem vatandaşlara hem de esnafa dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı.