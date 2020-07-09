Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

ADANA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını, bazılarının ise meyve ve sebzeleri elleriyle seçtikleri görüldü.
Adana'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin devam ettiği semt pazarlarında, bazı vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde kurulan 5 Ocak Semt Pazarı'nda baz ıkişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı, bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçtiği görüldü. Maske takmayan vatandaşların birçoğu kentte etkisini artıran sıcak havaları gerekçe gösterdi. Semt pazarlarında görevli zabıta ekipleri ise sık sık megafonla alışveriş yapan vatandaşlara kurallara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bazı noktalarda ise yer yer kalabalıkların oluştuğu ve sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.
Pazar esnafı Şevket Duran ise pazar yerinde kurallara uymayan vatandaşları görünce ikaz ettiklerini ve meyve-sebzeyi elle seçtirmediklerini ifade etti.