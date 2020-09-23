Semt pazarlarında satılan maskeler için önemli uyarı - Son Dakika

Semt pazarlarında satılan maskeler için önemli uyarı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin:

"Semt pazarlarında satılan maskeler korona virüsten 100 kat daha tehlikelidir"

DİYARBAKIR - İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, vatandaşlara maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak, "Semt pazarlarında satılan, hijyenik olmayan ortamlarda üretilen maskeler korona virüsten 100 kat daha tehlikelidir" dedi.

Diyarbakır'da maske kullanımının azaldığını gözlemlediğini belirten iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, vatandaşları doğru maske kullanımı ve semt pazarları ile seyyar satıcıların tezgahlarında bulunan maskelere karşı vatandaşları uyardı. Korona virüs salgınının ilk dönemlerinde maske fiyatlarının fahiş derecede yükseldiğini hatırlatan Narin, "50 adet maske bulunan bir kutunun fiyatı ortalama 150 liraya kadar çıkmıştı. Şuanda maske fiyatı 20 liraya kadar düştü ama vatandaşların çok fazla kullanmadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

"Seyyar satıcılarda satılan maskeler sağlığımızı tehdit ediyor"

Sahte maske satışına da dikkat çeken Narin, "Vatandaşlar maske alacağı yerlere dikkat etmesi gerekiyor. Şuan maalesef pazarda ve seyyar satıcılarda, nerede üretildiği bilinmeyen maskeler satılıyor. Bu maskeler bizi bırakın virüsten korumayı, sağlığımızı bile olumsuz etkileyebiliyor, virüs kapmamıza neden olabiliyor. Çünkü hijyenik bir ortamda üretilmeyen her maske aslında korona virüsten 100 kat daha tehlikelidir diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların maske alırken dikkat etmesi gereken durumlara da değinen Narin, "Vatandaşlarımız maske alırken ful ultrasonik dediğimiz kaynak yerlerine dikkat edilmesi lazım. Lastiğin üzerinde her hangi bir dikiş izi görürlerse o maskeyi tercih etmemelerini öneriyoruz. Maskenin 3 katmanlı ve burun teline de dikkat etmeleri gerekiyor. Maskenin hijyenik bir ambalajda olacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Üzerindeki firmanın kayıtlı ve gerekli belgeye sahip olmasına da dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek sağlığımızı tehlikeye düşürebiliriz" şeklinde konuştu.