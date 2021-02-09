Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler - Son Dakika

Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler

09.02.2021 15:54

- Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler Kalabalık pazarda maske takmayanlar, vatandaşları tedirgin etti Pazar alıverişine gelen vatandaş: "Maskesini çenesine takıyorlar.

- Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler

Kalabalık pazarda maske takmayanlar, vatandaşları tedirgin etti

Pazar alıverişine gelen vatandaş: "Maskesini çenesine takıyorlar. Vurdumduymaz insan çok"

"Yaşı genç olan çocuklar 'bize bir şey olmaz' deyip, kasıtlı olmasa da insanlara zarar vererek buralarda dolaşıyorlar"

ANTALYA - Antalya'da yerleşik yabancı turistlerin genelde tercih ettiği kapalı semt pazarında oluşan yoğunluk ve maske takmayan kişiler, alışveriş için gelen vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan Ercan Öztürk, "Maskesini çenesinin altına takıyorlar. Vurdumduymaz insan çok. Yaşı genç olan çocuklar 'bize bir şey olmaz' deyip, kasıtlı olmasa da insanlara zarar vererek buralarda dolaşıyorlar. Belirli bir yaşa geldiğimiz için korkuyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

Son günlerde korona virüs vaka sayılarında kritik seyir devam ediyor. Sağlık Bakanlığının 8 Şubat korona virüs verilerine göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı. 103 kişi hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 567 kişi ise iyileşti. Bakanlık, vatandaşları temizlik, maske, mesafe kuralının yanı sıra kapalı ve kalabalık ortamlarda fazla durulmaması yönünde uyarılarına devam ederken, Antalya'daki Kapalı Semt Pazar'ındaki yoğunluk ve maske takmayanların görüntüsü, alışverişe gelen vatandaşları endişelendirdi. Pazarda bazı esnaf ve alışveriş yapanların maskelerini takmadıkları gözlendi. Bazılarının ise alışveriş esnasında maskesini bir süre indirip kalabalık içerisinde alacağı meyveyi tattığı görüldü.

"Günde 3-4 kez maskemi değiştiriyorum"

Esnaflardan Ömürcan Uçankuş, virüse kapılma tedirginliği yaşadığını dile getirerek, "Kesinlikle maskemi indirmiyorum. Günde 3-4 kez maskemi değiştiriyorum. Turistler ve yerli halkımızdan da takmayanlar oluyor." dedi.

"Vurdumduymaz insan çok"

Pazar alışverişine gelen vatandaşlardan Ercan Öztürk'te sağlığın önemine işaret ederek pazardaki yoğunluğa ve maske takmayan kişilere tepkisini dile getirdi. Öztürk, "Esnafın büyük bir kısmı kurallara riayet etmiyor. Maskesini çenesine takıyorlar. Vurdumduymaz insan çok. Yaşı genç olan çocuklar 'bize bir şey olmaz' deyip, kasıtlı olmasa da insanlara zarar vererek buralarda dolaşıyorlar. Belirli bir yaşa geldiğimiz için korkuyoruz. Özellikle şuanda burada bekliyorum, insanlar benden uzaklaşınca pazara giriyorum" ifadelerini kullandı.

Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler
Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler
Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler
Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler

Ercan öztürk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semt pazarlarında tedirgin eden görüntüler - Son Dakika


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