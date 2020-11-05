Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi - Son Dakika

Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi

05.11.2020 13:40
Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi, System.String[]

Kayseri'de kurulan Perşembe pazarında, ürünlerin 2 TL'den 5 TL'ye kadar uygun fiyatlarla tezgaha konulması, hem vatandaşları hem esnafı sevindiriyor.

Kayseri'de kurulan Perşembe pazarında, ürünlerin 2 TL'den 5 TL'ye kadar uygun fiyatlarla tezgaha konulması, hem vatandaşları hem esnafı sevindiriyor.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde kurulan ve Perşembe pazarında esnaflık yapan Olcay Yıldırım, "Fiyatlar şuanda gerçek anlamda uygun. Çünkü Ülkemizde ürün fazlası var o nedenle fiyatlar gayet taban olarak gidiyor" ifadelerini kullandı.

Pazar esnaflarından Emrah Oruç ise, pazarımızda her ailenin bütçesine göre ürünümüz mevcut diyerek, "Pazar fiyatları gerçekten uygun, her bütçeye uygun malımız var. 2 buçuk TL'ye de domates var, 3 TL'ye de var, 5 TL'ye de var. Kalitesine göre her bütçeye uygun ürün var. Şu soğuk havada, şu mevsimde, şu zamanda fiyatlar gayet uygun. Meyvelerimiz çoğu yerde sadece bende değil ne alırsan 2 buçuk TL, şuan kışa girdik fiyatların yükselmesi bence iyi değil. Yani pazarda her bütçeye uygun ürün var. Ne alırsa meyve, sebze geneli 2-3 lira arası 5 liraya ürünümüz yok" diye konuştu.

Fiyatların uygun olması, ürün alan vatandaşları da sevindirirken, satışların beklentinin üzerinde olması da esnafları sevindirdi. - KAYSERİ

Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi
Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi
Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi

Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semt pazarlarında uygun fiyat hem esnafı hem vatandaşı sevindirdi - Son Dakika


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