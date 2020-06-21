Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi - Son Dakika

Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi

Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi Haftanın yedi günü yedi ayrı pazarda tezgah açıyor, tezgah başında gören gözlerine inanamıyor Gürcü kadın tepkilere aldırmadan 3 çocuğunun geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor Güzel ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 3...

Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi

Haftanın yedi günü yedi ayrı pazarda tezgah açıyor, tezgah başında gören gözlerine inanamıyor

Gürcü kadın tepkilere aldırmadan 3 çocuğunun geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor

Güzel ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 3 çocuk annesi Khirdaevi:

" Pazarda ne işi var sözlerine inat mesleğimi severek ve gururla yapıyorum"

" Türkiye'yi başka ülkeye değişmem. Benim iki vatanım var biri Gürcistan biri Türkiye"

ANTALYA - 5 yıldır Antalya'da yaşayan Gürcistan uyruklu Rusudani Khirdaevi geçimini, haftanın 7 günü 7 farklı semt pazarında sattığı sarımsakla sağlıyor. Güzel ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 3 çocuk annesi Khirdaevi, semt pazarlarında pek de alışılmadık görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ülkesinde aşçılık yapan 43 yaşındaki 3 çocuk annesi Rusudani Khirdaevi, işsiz kalınca bir yakının tavsiyesiyle 10 yıl önce Türkiye'ye geldi. 5 yıl Ankara'da hasta bakıcılık yapan Khirdaevi, kendi işini kurmak ve semt pazarlarında pazarcılık yapmak için Antalya'ya taşındı. Bu amacına ulaşan Khirdaevi, 7 pazarda kiraladığı satış noktasında 6 ay yeşillik, 6 ay sarımsak satıyor. Güzelliği ve sempatik konuşmasıyla pazarda dikkat çeken Rusudani Khirdaevi'den hem komşu esnaflar hem de gelen müşteriler memnun kalıyor. Khirdaevi, elleriyle temizlediği sarımsakları satabilmek için müşterilerine, 'Sarımsak ucuz buyurun, bugün bedavaya buyurun' diye sesleniyor. Pazarda satış yapmasını yadırgayanların sözlerine aldırmayan Khirdaevi,mesleğini severek ve gururla yapıyor. Khirdaevi, haftanın 7 günü 13 saat, kilosunu 20 ile 25 TL arasında sattığı sarımsak parası ile ailesinin geçimini sağlıyor.

"Ülkesinde aşçıydı"

Rusudani Khirdaevi, ülkesinde aşçılık yaptığını ve yeni iş arayışları için 10 yıl önce Ankara'ya geldiğini söyledi. Ankara'da 5 yıl hasta bakıcılık yaptıktan sonra, pazarcılık yapmak için Antalya'ya geldiğini anlatan Khirdaevi, " Pazarcılık yapmak niyetiyle buraya geldim ve başarılı da oldum. Bu mesleği tercih ettim. 6 ay yeşillik, 6 ay sarımsak satıyorum. 7 gün çalışmama rağmen işimden memnunum. Sabah 08.00'da başladığım işimden akşam 21.00'a ancak eve dönüyorum."dedi.

"Utanmıyorum"

Müşterilerinden çok olumlu tepkiler aldığının altını çizen Khirdaevi, " Özellikle bayan müşterilerim pazarda ne işi var' diye soruyorlar. Ben kendimle gurur duyuyorum. Önemli olan benim gibi birinin de bu işi yapmasıdır. Utanmıyorum işimden çok memnunum. Vatandaşa hizmet etmeyi, onları mutlu görmeyi çok seviyorum. Onlar beni seviyor, onlarda beni seviyor. Bir gün pazara gelmesem, müşterilerime sattığım ürünlerden eksik bıraktığımı düşünüyorum."diye konuştu.

"Türkiye ikinci memleketim"

Khirdaevi, her gün çalışsa da pazarcılığın zor olmadığını kaydetti. Türkiye'nin ikinci memleketi olduğunu vurgulayan Khirdaevi, " Türkiye'yi başka ülkeye değişmem. Gürcistan ve Türkiye var benim için. İki memleket benim ana memleketim. Her iki ülkeyi de çok seviyorum."dedi.

"Pazarın Dani ablası"

3 dil konuşabildiğini dile getiren Khirdaevi, " Konuşmamdan yabancı olduğumu anlıyorlar. Bana hiç kötü davranan olmadı. Müşterilerimi de hep güler yüzle karşılıyorum, ürünümden almayacak olan olsa bile konuşmamdan dolayı alıyorlar. Esnaf arkadaşlarım ise pazar'sensiz olmaz"Dani abla sen gidersen pazar biter' diyorlar."ifadelerine yer verdi.

"Az ve temiz kazanmak önemli"

Tüm esnafın kendisini çok sevdiğini kaydeden Khirdaevi, müşterilerine her zaman kaliteli ürün sattığını ve özellikle tartıya dikkat ettiğini belirtti. Khirdaevi, pazarcılığa uzun süre devam edeceğini ifade ederek, önemli olanın az ve temiz kazanmak olduğunun altını çizdi.

"Güzel satış yapıyor"

Pazarcı esnaflarından Adnan Karaman, pazarcılar olarak Khirdaevi'yi çok sevdiklerini belirterek," Sempatik birisidir. İşini güzel yapar. Diyaloğu çok iyi. İstenilen bir komşu. Biz daha önce 'Rus güzeli' diye hitap ediyorduk. Şimdi espri niyetine sempatikte olduğu için 'teyze' diyorum. Sempatik olduğu için güzel satış yapıyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Diğer esnaflara göre daha iyi iş yapıyor."dedi.

Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semt pazarlarının 3 dil bilen alımlı 'Dani' ablası müşterilerin gözdesi - Son Dakika

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