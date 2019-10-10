Semt spor sahası törenle hizmete açıldı

Kepez Belediyesi'nin Duacı Mahallesi'ne kazandırdığı semt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor sahası törenle hizmete açıldı.



Geçtiğimiz hafta Altınova Düden Semt Spor Sahası'nı hizmete açan Kepez Belediyesi, Duacı Semt Spor Sahası'nın da açılışını törenle gerçekleştirdi. Törene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasına Barış Pınarı Harekatına değinerek başladı. Tütüncü, "Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha göstermek için Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman ordumuza Cenab-ı Allah'tan yardım niyaz ediyorum. Rabbim kahraman askerlerimizin gözüne yaş, ayağına taş dokundurmasın. Aziz milletimizin her bir evladının dualarıyla onlar bize, bütün dünyaya ve bütün mazlumlara güzel haberleri getirecekler. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızda ifade ettiği gibi 'Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' dediği zamana kadar; bu ay yıldızlı bayrağı bu ülkenin gönderlerinden, semalarından indirmeyecek, ezanı dindirmeyecek ve vatanı böldürmeyecek" dedi.



Duacı'ya Aile Sağlığı Merkezi



2019 yılı bitmeden Duacı'ya Aile Sağlığı Merkezi'nin de açılacağını duyuran Tütüncü, bununda büyük hayallerinin bir parçası olduğunu söyledi. Semt Spor Sahalarının önemine de değinen Tütüncü, açılışı yapılan Duacı Semt Spor Sahası'nda da profesyonel spor eğitimcileri tarafından çocuklara spor eğitimleri verileceğini de bildirdi.



Duacı'ya doğal gaz geliyor



Bu dönem Duacı'ya doağlgaz geleceğinin müjdesini veren Tütüncü, "Bununla ilgili doğalgaz dağıtım şirketi ile gerekli görüşmeyi yaptık. Duacı'nın güzel insanlarına doğalgazı getirmek boynumuzun borcudur. Ne mutlu ki; Duacı'ya doğalgaz getirmekte bize nasip oldu. Biz sizi çok seviyoruz. Yan yana olmaya, gönül gönüle olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizleri bir arada tutan ay yıldızlı bayrağımızdır. Bizi bir arada tutan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bizi bir arada tutan bin yıllık kardeşlik hukukudur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA