Semt77 Yalovaspor Basketbol, takımı çalıştıran Murat Yolcu ile yollarını ayırdı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor Basketbol, hafta sonu yapılan ve 91-66 kaybedilen Bornova Belediyespor maçı sonrasında antrenör Murat Yolcu ile yollarını ayırdı.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor Basketbol, hafta sonu yapılan ve 91-66 kaybedilen Bornova Belediyespor maçı sonrasında antrenör Murat Yolcu ile yollarını ayırdı. Federasyon Kupası'nda ikinci olduktan sonra lige istediği başlangıcı yapamayan Semt77 Yalovaspor, İzmir deplasmanında Bornova Belediyespor'a 25 sayı farkla mağlup oldu. Yalova temsilcisi, bu yenilgi sonrası yolların ayrıldığı Murat Yolcu ile ligde çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. 2019 yılının ağustos ayında takımın başına geçen Yolcu, 16 ay görevde kaldığı yeşil-kırmızılılarda pandemi nedeniyle "beyaz sezon" ilan edilen geçen sezon 24 maçın 12'sini kazanmıştı.

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