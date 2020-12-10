Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı
10.12.2020 10:51
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.
Ligde son olarak Bornova Belediyespor'a 91-66 yenilen Semt77 Yalovaspor'da yönetim kurulu, aldığı karar doğrultusunda Murat Yolcu ile yılların ayrılmasına karar vermişti.
Yalova ekibinde Yolcu'nun ayrılığı sonrasında daha önce Süper Lig takımlarında da görev alan ve ligin en tecrübeli çalıştırıcıları arasında gösterilen Hakan Yavuz'la anlaşma sağladı.
Erkekler Basketbol Ligi'nde iki de şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli başantrenör, Yalova ekibinde geride kalan haftalarda görev yapacak.
Son Dakika Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk