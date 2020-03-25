Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi - Son Dakika Spor

Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Semt77 Yalovaspor, erteleme kararının ardından yerli ve yabancı oyuncularına nisan ayına kadar izin verdi.

Semt77 Yalovaspor'un yabancıları ülkelerine gitmedi, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Semt77 Yalovaspor, erteleme kararının ardından yerli ve yabancı oyuncularına nisan ayına kadar izin verdi.


Genel Menajer Murat Dönmez, Keshun Sherrill ve Shaq Goodwin'in Yalova'da olduğunu belirtirken, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararına göre hareket edeceklerinin altını çizdi. Murat Dönmez," Yabancılarımız şimdilik burada, ülkelerine dönmediler. Şu an için yabancı oyuncularımız Sherrill ve Goodwin'in kalmasını biz de istedik. Kendileri de burada mutlu ve huzurlu oldukları için kalmaktan yana olduklarını ilettiler. Nisan başına kadar teknik ekibimiz ve oyuncularımız izinli. Nisan başında tekrar durum değerlendirmesi yapıp federasyonun kararları doğrultusunda bazı şeyler netleşir. Bugün itibari ile oyuncuların bütün alacakları ödendi, şimdilik sözleşmeler dondurulmuş gibi düşünebiliriz. Ama sigorta ödemeleri, kira ve yemek ödemeleri devam ediyor. Oyuncularınıza ferdi antrenman programları verildi, antrenörlerimiz ile irtibat halindeler. Oyuncularımız profesyonel ve bilinçli insanlar, ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Ligler oynanması ve tamamlanması halinde biz kulüp olarak üstümüze düşen her şeyi yapmak istiyoruz" dedi. - YALOVA

Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:48 Kaynak: İHA

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