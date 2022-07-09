Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti - Son Dakika
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Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti

09.07.2022 11:33

Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiası ortalığı birbirine kattı. Bir kadının gizlice fotoğrafını çektiği öne sürülen şüpheli oto yıkamacıya sığınırken, bir başka olay da ise komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sultangazi'de geçen çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı. İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi. Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı.

OTO YIKAMACIYA SIĞINDI

Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Aynı saatlerde yaşanan ikinci olay ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mustafa A., aynı binada ikamet eden komşularının küçük çocuklarına fiziki olarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk yaşananları annesi K.K.'ya anlattı. Kapı komşuları olan Mustafa A.'nın yanına giden çocuğun ailesi şüpheliyi darbetti. Daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Ailenin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı SULTANGAZİ'DE 2 FARKLI TACİZ İDDİASI... OTO YIKAMACIYA SIĞINDI SULTANGAZİ'DE 2 FARKLI TACİZ İDDİASI... OTO YIKAMACIYA SIĞINDI
Kaynak: DHA

Sultangazi, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti - Son Dakika
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