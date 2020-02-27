Semur 2: Cinlerin Büyüsü - Son Dakika

Semur 2: Cinlerin Büyüsü
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Filmin fragmanı "Semur 2: Cinlerin Büyüsü" İSTANBUL - Burak Çelik'in yönettiği; Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos ve Ülker Su Osmanoğlu'nun rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Semur 2: Cinlerin Büyüsü", arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Semur 2: Cinlerin Büyüsü"
İSTANBUL - Burak Çelik'in yönettiği; Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos ve Ülker Su Osmanoğlu'nun rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Semur 2: Cinlerin Büyüsü", arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen Alesia'nın, geçmişinde yaşadığı olaylarla yeniden yüzleşmesini konu ediniyor.
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